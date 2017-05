அதிமுக ஆட்சிக்கு வயது 1, ஆண்ட முதல்வர்கள் 3 மக்கள் அடைந்த பலன்கள்….?

அதிமுகவின் ஓராண்டு காலத்தில் 3 முதல்வர்கள் ஆண்டாலும் மக்களுக்கான பலன் என்ன என்பதை அலசுகிறது இந்த கட்டுரை.

English summary

Columnist Paa Krishnan reviews the AIADMK one year old regime. He says that there is no full governance past one year in the state.