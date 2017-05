நீட் சர்ச்சை: ஆடைக் கட்டுப்பாடு தேவை...இவ்வளவு அராஜக கெடுபிடி அவசியம்தானா?

நீட் தேர்வு எழுத வந்த மாணவர்களை பாடாய்படுத்தியது ஆடை கட்டுப்பாடுகள். இது தற்போது நாடு முழுவதும் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

Columnist Paa Krishnan comments on the alleged harassment in examination halls in the name of dress code, where NEET exam was conducted. While accepting that the dress code were already announced, the harsh approach in implementation could have been avoided.