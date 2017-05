நீதிபதிகள் சின்ஹா, பாத்திமாபீவி, கட்ஜூ, கர்ணன்... சர்ச்சை நீதியரசர்கள்

இந்தியாவில் நீதியரசர்கள் சர்ச்சைகளில் சிக்குவது என்பது அரசியல் சாசனம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னர் இருந்தே தொடர் கதையாகி வருகிறது.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 17:18 [IST]

English summary

Columnist Paa Krishnan recalls several controversial instances in the light of recent news on Justice Karnan. Such controversies nothing new to many countries, he recollects.