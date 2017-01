அமைதிப் போராட்டம் வெல்லும்.. ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி இளைஞர்களுக்கு அஸ்வின் வாழ்த்து!

அமைதியான முறையில் நடந்து வரும் ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம் வெல்லும என்று சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Scenes of peaceful protest all around TN.Unity, peace and resolve will show our plea in the right light. #peacefulprotests #jallikattu

English summary

India spinner R Ashwin has hailed the youngstgers who are staging protests in support of Jallikattu in Chennai, Madurai and all over Tamil Nadu.