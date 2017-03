விபத்தால் கார் இப்படி எரியாதே.. சந்தேகம் கிளப்பும் நிபுணர்கள்.. அஸ்வின் மரணத்தில் தொடரும் மர்மம்

சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் கார் தீப்பிடித்து எரிந்த விவகாரத்தில் உடல் கருகிய கார் உயிரிழந்த பந்தய வீரர் அஸ்வின் சுந்தரும், அவரது மனைவி நிவேதாவும் தேனிலவு கொண்டாட வெளிநாட்டுக்குச் செல்வதாக இருந்தனர்.

English summary

Car racer Ashwin Sundar and his wife Nivetha were planned to go to abroad for honeymoon celebrations, but before that their life ended.