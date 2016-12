அமைச்சர்கள் வேறு முதல்வர் கேட்பது நாகரீகமற்றது: திருநாவுக்கரசர் கொதிப்பு!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருக்கும் போதே அதிமுக அமைச்சர்கள் வேறு முதல்வரை கேட்பது நாகரீகமற்றது என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The Tamil nadu Congress leader Tirunavukkarasar met press in chennai Airport. before going to Delhi. That time he said to media, Chief Ministers O.Pannirselvam is there in ruling. when he is in Post of CM, state ministers asking for other is indecent.