விரைவில் தமிழ்நாட்டில் சட்டசபை தேர்தல்.. தயாராகுங்கள்.. திமுக தொண்டர்களுக்கு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

தமிழகத்தில் உருவாகியுள்ள அரசியல் நிலையற்ற தன்மையை அடுத்து விரைவில் தமிழ்நாட்டில் சட்டசபைத் தேர்தல் வரப் போகிறது என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Assembly election might be come soon said DMK leader Stalin to party members today.