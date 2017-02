சட்டசபையில் முதல்வர் என்னைப்பார்த்து சிரித்து விட வேண்டாம் - ஸ்டாலின்

சட்டசபையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்னை பார்த்து சிரிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK working leader Stalin said that CM smiled at me and dont let the assembly. Sasikala’s allegations that the DMK is the force behind O.Panneerselvam’s rebellion and that it was obvious by observing Panneerselvam smiling at Stalin.