சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு தீர்ப்பு… சென்னை முழுவதும் 10,000 போலீசார் பாதுகாப்பு

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பு இன்று வர உள்ளதால் அசம்பாவிதம் ஏதுவும் நடந்துவிடாமல் இருக்க சென்னை முழுவதும் 10 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

High police protection has been stepped up across Tamil Nadu as a precautionary measure ahead of the verdict in the assets case.