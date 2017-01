சசிகலா முதல்வராவது "சூட்கேஸ்" ஜோதிடரின் கையில் இருக்கு!

முன்னால் முதல்வர் ஜெயலலிதா போல ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை உள்ள சசிகலா தற்போது காத்திருப்பது ஆஸ்தான ஜோதிடரின் உத்தரவுக்காகத்தானாம்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 11:13 [IST]

English summary

An Astrologer nick named "Suitcase Jothidar" has given the auspicious time to Sasikala to take charge of CM post.