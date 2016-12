ஜெயலலிதா ஆவி சசிகலாவை பழிவாங்குமா? பீதி கிளப்பும் ஜோதிடர்கள்

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் ஆவி தனது நினைவிடத்தை காவல் காத்து வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வதந்தி வைரலாகி வருகிறது. ஜெயலலிதா மறுபிறவி எடுப்பார் என்றும் ஜோதிடர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Astrologers create new panic on Jayalalitha's soul! Some of the Astrologers in Chennai has created a new panic among the people that the soul of late Jayalalitha is not yet 'settled' but it will take revenge on her final days enemies.