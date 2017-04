சின்னம் தேர்வு முதல் பிரசாரம் வரை... டிடிவி தினகரனுக்கு எல்லாமுமே சசிகலா ஜோதிடர்கள்தானாம்!

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் டிடிவி தினகரன், தமது சின்னம் முதல் பிரசார நேரம் வரையில் அனைத்திலும் ஜோதிடர்களின் ஆலோசனைப்படி மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 3, 2017, 8:03 [IST]

English summary

According to the ADMK sources TTV Dinakaran strongly believed that the Astrologer's advice for RK Nagar By Election.