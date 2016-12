10 ஆண்டுகள் போராட்டம்.. தடகள வீராங்கனை சாந்தி பெற்றார் நிரந்தர பணி நியமன ஆணை

10 ஆண்டு காலப் போராட்டத்திற்கு பலனாக தடகள வீராங்கனை சாந்திக்கு பயிற்சியாளர் பணி நியமன ஆணை இன்று வழங்கப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Athlete Santhi finally got an appointment order as a coach in Sports Development Authority of Tamil Nadu today.