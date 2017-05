என்னை ஏன் ஆத்தூரில் விசாரணை செய்ய வேண்டும்... ஆறுகுட்டி எம்.எல்.ஏ கேள்வி - வீடியோ

ஜெயலலிதாவின் முன்னாள் ஓட்டுநர் கனகராஜ் கொலை வழக்கில் என்னை ஆத்தூரில் வைத்து விசாரணை செய்தது அரசியல் உள்நோக்கம்கொண்டது என ஓபிஎஸ் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ ஆறுகுட்டி கூறியுள்ளார்.

English summary

Athur police should have inquired me at kodanadu or kovai. Inquiring at Athur is politically motivated said MLA Aarukutty