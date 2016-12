டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஏ.டி.எம் கார்டு வடிவில் திருமண அழைப்பிதழ் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

wedding invitation cards exactly look like ATM cards