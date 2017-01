நடிகைகள் பொம்மைகளுக்கு இங்கு இடமில்லை.. ஜல்லிக்கட்டு அலங்கரிக்கும் ஜவுளிக்கடை!

பட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மங்களம் ஜவுளிக்கடை ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் மாடுபிடி வீரர் ஒருவர் காளையை அடக்குவது போன்ற பொம்மையை வைத்துள்ளனர். இது வாடிக்கையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

English summary

In Pattukkotai Mangalam textiles shop keeps Jallikkattu favor doll. This doll attracts customers who are all coming to the shops.