செங்கோட்டை அருகே ஆட்டோ டிரைவர் வெட்டிக்கொலை- 6 பேர் கொண்ட கும்பல் வெறிச்செயல்

செங்கோட்டை கற்குடியில் ஆட்டோ டிரைவரை 6 பேர் கொண்ட கும்பல் வெட்டி படுகொலை கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 8:40 [IST]

An undified gang hacked to death an autorickshaw driver named Hariharan at karkudi near Senkottai, Tirunelvely district on Sunday night.