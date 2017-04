தேனி.. ஆட்டோவில் பயணிகளை ஏற்றுவதில் மோதல்... பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு! - வீடியோ

தேனியில் ஷேர் ஆட்டோவில் பயணிகளை ஏற்றுவதில் இருதரப்பினருக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அதில் ஒரு தரப்பு பெட்ரோல் குண்டு வீசியதால் அங்கு பதற்றம் நிலவுகிறது.

English summary

In Theni, two groups of auto drivers had clash with each other. And one group throw petrol bomb and police arrested 30 person.