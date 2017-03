அறிவியலை எளிமையாக கற்க காரைக்குடி பள்ளியில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்

காரைக்குடி பள்ளியில் அமெரிக்காவில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒளி-ஒலி காட்சி அறிவியல் கற்பிக்கும் முறை தொடக்க விழா நடைபெற்றது.

English summary

An AV mode of teaching method has been introduced in Ramanthan chettiyar municipal high school in Karaikudi.