சசிகலா புஷ்பா ஒரு சதிகாரி.. அவரின் கணவரை அப்படித்தான் அடிப்போம்.. ஆவடி குமார் ஆவேசம்

ராஜ்ய சபா எம்பி சசிகலா புஷ்பா ஒரு சதிகாரி என்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள், அவரது கணவர் அதிமுக தலைமையகத்திற்கு வந்தால் அப்படித்தான் தாக்குவோம் என்று ஆவடி குமார் கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK spokesperson Avadi Kumar has justified attacking on Sasikala Pushpa's Husband at Head Office of ADMK today.