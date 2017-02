அவனியாபுரத்தில் நாளை ஜல்லிக்கட்டு- மதுரை விழாக்கோலம் பூண்டது

ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நளை நடைபெற உள்ள நிலையில் அவனியாபுரம் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. ஜல்லிக்கட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் களைகட்டியுள்ளன. மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் முன்னிலையில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

English summary

After two years of the ban on jallikattu, Avaniyapuram, a suburban locality here and one of the three places renowned for the sport in Madurai district