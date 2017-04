கோரிக்கை நிறைவேறாவிட்டால் டெல்லியில் மே 25 முதல் விவசாயிகள் மீண்டும் போராட்டம்: அய்யாக்கண்ணு

தங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேறாவிட்டால் டெல்லியில் மே 25-ந் தேதி முதல் மீண்டும் விவசாயிகள் போராட்டம் நடைபெறும் என அய்யாக்கண்ணு அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Farmers leader Ayyakannu today who return from Delhi has threatened if the Centre not accept their demands they will resume the delhi agitation.