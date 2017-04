சென்னையில் மறியல்: வீரமணி, அய்யாக்கண்ணு, திருநாவுக்கரசர் கைது!

சென்னை எழும்பூரில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அய்யாகண்ணு, காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் எஸ்.திருநாவுக்கரசர், மூத்த தலைவர் குமரி அனந்தன், தி.க. தலைவர் வீரமணி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

Ayyakkannu, S.Thirunavukkarasar, Veeramani including 1000 more protested near Egmore Rayar Bridge are arrested by the police.