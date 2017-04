விவசாயிகளின் தற்கொலையை தடுக்க அரசு தவறிவிட்டது: அய்யாக்கண்ணு விளாசல்

விவசாயிகளின் தற்கொலையை தடுக்க தமிழக அரசு தவறிவிட்டது என விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Ayyakkannu condemns Tamilnadu govt for saying in supreme court that no farmers suicide in Tamilnadu. If the loan dimissed only we can stop farmers suicide he said.