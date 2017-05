சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது.... வெளிமாநில ஹெச். ராஜாவுக்கு அய்யாக்கண்ணு வார்னிங்

தம்மை பற்றி இழிவாக, கேவலமாக பேசிவரும் ஹெச். ராஜாவுக்கு அய்யாக்கண்ணு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Farmers leader Ayyakkannu strongly condemned that BJP's National Secretary H Raja for his comments.