ஆர்.கே. நகரில் மதுசூதனனுக்கு நூதன முறையில் வாக்கு கேட்கும் அழகு தமிழ் செல்வி

நமது சின்னம் இரட்டை விளக்கு என்று மூச்சு விடாமல் பேசி ஓபிஎஸ் அணிக்கு வாக்கு சேகரிக்கிறார் அழகு தமிழ் செல்வி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Isarivelans daughter Azhagutamilselvi election campaign for OPS team candidate Madhusudhanan in RK Nagar bypoll.