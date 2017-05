ஆம்பூரில் டாஸ்மாக் போராட்டம் : பெண்களின் முடியை பிடித்து இழுத்துச் சென்ற போலீஸ் - வீடியோ

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே அழிஞ்சிக்குப்பம் பகுதியில் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராடிய மக்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர்.

English summary

Azhinjikuppam villagers on Friday near Ambur demanding the removal of a Tasmac shop turned violent. Peranambattu tahsildar were smashed in the incident. The protesters also burnt tyres.Police lathi charge in the villagers.