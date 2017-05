மூன்று மாதமேயான குட்டி யானை...குழிக்குள் விழுந்த பரிதாபம் - வீடியோ

கிருஷ்ணகிரி, தளிப் பகுதியில் மூன்று மாதமேயான குட்டியானை தவறி குழிக்குள் விழுந்துவிட்டது.அதனை வனத்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டு காட்டுக்குள் அனுப்பி வைத்தனர்.

English summary

Baby elephant fell into deep furrow when it came out from the forest for want of water. It was rescued by the forest department and it sent back to forest.