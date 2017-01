ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் பேத்தி மாயம்... போலீசில் சிக்கிய எஸ்கேப் ஆன வேலைக்காரப் பெண்

ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் பேத்தியை வேலைக்காரப் பெண் கடத்திச் சென்றார். அவரை பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

The woman, who had been stolen a girl baby from retired IAS officer's residence was arrested.