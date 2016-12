ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி, ஐஏஎஸ் உள்ளிட்ட 11 டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர்களின் நியமனம் ரத்து ஏன்? - பின்னணி

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி, ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி உள்ளிட்ட 11 பேரை நியமித்தது செல்லாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A district judge, a private college teacher and an electricity board engineer, who were among 11 persons appointed to the constitutional post of Tamil Nadu Public Service Commission members, paid the price for being part of a sham, when the Madras high court quashed their appointments on Thursday.