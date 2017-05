பாகுபலியை வாங்கியது மாஜி முதல்வரின் பினாமி நிறுவனம்? கடைசி நேர சிக்கலால் பூனைகுட்டி வெளியே வந்தது!

பாகுபலி திரைப்படத்தை வாங்கியது மாஜி முதல்வரின் பினாமி நிறுவனம் என பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Sources said that Bahupali Film's TN Distributor is Benami of TamilNadu former Chief Minister.