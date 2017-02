அரசுத் திட்டங்களில் ஜெ. போட்டோ.. பயன்படுத்த தடை கோரி வழக்கு.. விரைவில் விசாரணை

தமிழக அரசின் திட்டங்களில் ஜெயலலிதாவின் புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்த தடைக் கோரும் வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

English summary

A plea which was filed in Chennai HC to ban the name and Image of Former CM Jayalalithaa who was concvicted in Assets insDcase in the TN govt schemes will be taken for hearing soon.