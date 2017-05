மனிதனைக் கடித்து மாட்டை காப்பாற்றுகிறது பாஜக.. ஜூன் 1ல் போராட்டம்… வீரமணி அறிவிப்பு

Subscribe to Oneindia Tamil

Cruelty to animals Act என்பது இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் 7 ஆவது அட்டவணையில் பொதுப்பட்டியலில் (Concurrent Listc) 17 ஆவது அம்சமாக அரசியல் சட்ட கர்த்தாக்களால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி மாநில அரசுகளுக்கும் இதுபற்றி முடிவெடுக்க, சட்டம் செய்ய உரிமையுள்ளது. மாநில ஜல்லிக்கட்டு சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இந்த அடிப்படையில்தான் என்பதும் இங்கு சுட்டிகாட்ட தகுந்ததாகும்.

English summary

DK leader K. Veeramani has declared protest on June 1 for banning cattle sale.