பங்காரு அடிகளார் மகன் செந்தில்குமார் மீது வழக்குப்பதிவு எந்த நேரத்திலும் கைதாகலாம்!!

என்ஜினியரிங் இறுதியாண்டு படிக்கும் மாணவரை தாக்கிய கல்லூரி தாளாரான பங்காரு அடிகளாரின் மகன் செந்தில் குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Bangaru adikalar son can be arrested at anytime. Police has filed a case on Senthilkumar for attacking a engineering student.