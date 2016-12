திருவாரூர் வங்கியில் ரூ. 2 கோடி கவரிங் நகைகளை வைத்து மோசடி- நகை மதிப்பீட்டாளர் மாயம்

கனரா வங்கியில் இரண்டு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு தங்க நகைகளுக்கு பதில், கவரிங் நகை வைத்து மோசடி நடந்துள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Police search gold appraiser with Canara Bank, Pavattakudi,at Tiruvarur district. A complaint lodged by the gold appraiser pledge fake gold jewellery at the bank and duped the bank