ஓவர் டைம் பார்த்ததற்கு சம்பளம் கொடுங்கள்: வங்கி ஊழியர்கள் கோரிக்கை

கூடுதலாக பணியாற்றிய நேரத்திற்கு சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்று வங்கி ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A bank union has demanded overtime for the extra hours put in by staff during the 50-day window that ended on December 30.