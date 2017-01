5 முறைக்கு மேல் ஏடிஎம்களில் பணம் எடுத்தால் கட்டணம்.. தொடரும் ரூபாய் நோட்டுப் பிரச்சனை.. மக்கள் அவதி

பண மதிப்பு நீக்க நடவடிக்கைப் பிறகு ஏடிஎம்களில் இருந்து எத்தனை முறை பணம் எடுத்தாலும் கட்டணம் இல்லை. ஆனால் ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Banking consumers have been charged for ATM transactions after their limitation exceed.