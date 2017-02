வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் நாளை ஸ்டிரைக்.. வங்கி சேவை கடுமையாக பாதிக்கப்படும்

பொதுத்துறை வங்கி ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தத்தையொட்டி, வங்கி கிளைகளின் பணிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படலாம் என்று பல வங்கிகள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்து விட்டன.

English summary

Banks across the country will remain shut on Tuesday following a strike called by nine bank employee unions. Close to 10 lakh bank employees and officials are expected to take part in the demonstrations that will take place in various cities. ATMs will not be replenished on Tuesday and will be functional only as long as Monday's reserves last.