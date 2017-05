ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கு 11 ஆண்டுகள் தடை விதிக்க அன்புமணி வலியுறுத்தல்

வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு திரும்பவும் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கு 11 ஆண்டுகள் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

If you give money for vote, they will be banned from contesting for 11 years, says Anbumani Ramadoss