“உண்ட வீட்டுக்கே இரண்டகமா?” மோடிக்கு ஆதரவாக தமிழர்களுக்கு துரோகமா… முதல்வருக்கு வேல்முருகன் கண்டனம்

மோடியின் எடுபிடியாய், தமிழினப்படுகொலையை நினைவு கூர தடை போட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் அரசு என்று வேல்முருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TVK leader Velmurugan has condemned CM Palanisamy for banning mullivaikkal day tribute at Marina yesterday.