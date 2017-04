கொலை செய்ய தூண்டிய பானுவுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்க விஜயன் மனைவி சுதா வலியுறுத்தல்!

கணவர் விஜயனை கொலை செய்யத் தூண்டியது பானுதான் என்றும் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அவரது மனைவி சுதா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Banu should be given life sentence in MGR relation Vijayan murder case, said Sudha.