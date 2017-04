வெயிலை வெறுக்காதீங்க... அனுபவிங்க பாஸ்! #summerheat

வெயில் பட்டையை கிளப்புகிறது. வெயிலை வெறுக்காதீர்கள். நன்றாக அனுபவியுங்கள், ரசியுங்கள் என்று வாட்ஸ்அப்பில் தகவல் உலா வருகிறது. டுவிட்டர்வாசிகள் வெயிலை எப்படி பார்க்கிறார்கள் பார்க்கலாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

At 6 AM 85 degrees but feels like 100. summerheat is here. It makes my daily commute very challenging.Beat the heat with something Delectably Sweet twitterit poetic in Summer heat.