சிபிஐ சோதனைக்கு முன்னர் கார்த்தி சிதம்பரம் டுவிட்டரில் என்ன கூறியிருந்தார் தெரியுமா?

முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் வீடுகளில் இன்று சிபிஐ சோதனை நடைபெறுவதற்கு முன்னர் தாங்கள் அரசியல் ரீதியிலான தாக்குதலுக்கு ஆளாவதாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில்

It's unfortunate that businesses n professionals are targeted because of politics. https://t.co/vXcVyoDAZD

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 10:36 [IST]

English summary

Karti chidambaram tweets that professionals and businesses are targeted because of politica before it raids in connection with Rajasthan ambulance scam victims urges Justice from PM