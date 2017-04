கோஷ்டிகள் இணைப்பு பேச்சுக்கு முன்னர் பதவி பேரம் குறித்து பேசுவதுதான் பண்பாடா? ஓபிஎஸ் சுளீர்

அதிமுக கோஷ்டிகள் இணைப்பு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடப்பதற்கு முன்னர் பதவி பேரம் குறித்து பேசுவது பண்பாடாக இருக்காது என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 9:45 [IST]

English summary

Before ADMK's two teams merger, It is not good to talk about posting, says O.Panneer selvam.