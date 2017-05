கடலூர், ரெட்டிசாவடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு தலையை வெட்டி வீசிய கொலையாளிகள் - பரபரப்பு வீடியோ

கடலூர் அருகே இளைஞரின் தலையை துண்டித்து காவல் நிலையம் முன்பு வீசிசென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 22:59 [IST]

English summary

A beheaded youth's body was in front of police station in reddysavadi, cuddalore