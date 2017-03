என்னை மிரட்டினாலும் ஆர்.கே. நகரில் நான் போட்டியிடுவது உறுதி- தீபா

தன்னை மிரட்டினாலும் தான் ஆர். கே. நகரில் போட்டியிடுவது உறுதி என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

From the moment I said I would contest from RK Nagar, I am being harassed by people Jayalalithaa niece Deepa said.