பினாமி எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும்... மு.க. ஸ்டாலின் ஆவேசம்

தமிழகத்தில் பினாமி எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Benami Government should be removed from Tamil Nadu said M.K. Stalin in Chennai Airport.