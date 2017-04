நீங்க காங்கிரசின் பினாமியா? திமுக மீது வெங்கய்ய நாயுடு கடும் பாய்ச்சல்

தமிழகத்தில் பாஜகவின் பினாமி ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியதற்கு வெங்கய்ய நாயுடு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 12:24 [IST]

English summary

Union Minister Venkaiah Naidu has condemned M K Stalin, for his speech of Benami government in Tamil Nadu.