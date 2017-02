"பினாமி அரசுகள்".... தமிழகத்தில் புதிய அரசியல் அத்தியாயம் தொடங்குகிறது!

அதிமுகவுக்கு வாக்களித்த மக்கள் தேர்தலின் போது தாங்கள் 'பினாமி அரசுகளுக்கு' வாக்களிக்கப் போகிறோம் என நினைத்துக் கூட பார்த்திருக்கமாட்டார்கள்..இப்போது பினாமி அரசுகள் வாக்காளர்களை ஆளத் தொடங்கியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 17:32 [IST]

English summary

Now TamilNadu Politics entered to the New Era with the "Benami Govts".