நெல்லை, தூத்துக்குடியில் அடுத்த மாதம் பறவைகள் கணக்கெடுக்கப்படும் எனத் தகவல்

நெல்லை, தூத்துகுடியில் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது. இதற்காக இரு மாவட்டங்களிலும் 40 குளங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Bird survey will be conducted next month in Tirunelveli and Tuticorin district. activists says drought across the state the birds number may reduce this year.